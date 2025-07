Calcio, ora è ufficiale: Beltrame alla Biellese: “Felice del mio ritorno a casa”

La Biellese annuncia l’accordo con Stefano Beltrame, centrocampista offensivo dal talento riconosciuto e con una solida esperienza internazionale. Nato a Biella l’8 febbraio 1993, il giocatore torna oggi nella sua città, pronto a iniziare un nuovo capitolo della propria carriera e della storia del club bianconero, con cui affronterà la prossima stagione nel campionato nazionale di Serie D.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Novara, Beltrame viene notato appena diciottenne dalla Juventus, che lo tessera nella Primavera guidata da Marco Baroni. Con i bianconeri conquista il prestigioso Torneo di Viareggio nel 2012 (realizzando un gol in finale contro la Roma) e la Coppa Italia di categoria. Il 26 gennaio 2013 arriva anche il debutto nel campionato di Serie A, con la maglia numero 35 della Juve, al posto di Claudio Marchisio contro il Genoa a Torino. Quella stagione si concluderà con la vittoria dello scudetto, con Beltrame parte del gruppo guidato da Antonio Conte.

Dopo l’esordio nella massima serie, Beltrame intraprende un percorso di crescita che lo vede confrontarsi con realtà diverse del calcio italiano: in B veste le maglie di Bari, Modena e Pro Vercelli, mentre in Lega Pro approda al Pordenone, dove contribuisce con due reti al raggiungimento dei playoff. Il suo profilo tecnico - centrocampista dinamico, abile nell’uno contro uno, con spiccate doti di visione di gioco e duttilità tattica - si affina ulteriormente nelle tre stagioni trascorse nei Paesi Bassi tra Den Bosch e Go Ahead Eagles, dove viene impiegato con successo anche come mezzala, evolvendosi in un interprete moderno del ruolo.

Dopo il rientro alla Juventus e un semestre con la formazione Under 23 in Serie C, la carriera di Beltrame prosegue ancora fuori dall’Italia: nel gennaio 2020 si trasferisce a titolo definitivo al CSKA Sofia, con cui colleziona cinque presenze in UEFA Europa League; un anno più tardi, invece, passa al Marítimo, nella Primeira Liga portoghese, dove resta fino al termine della stagione 2022/23. In seguito viene tesserato dal Persib Bandung, formazione della prima divisione indonesiana, con cui si laurea campione nazionale. Nell’ultima stagione, ha chiuso l’anno calcistico negli Emirati Arabi in seconda serie, con la maglia del Masfout.

Vanta anche presenze e gol con le selezioni nazionali: dal 2011 al 2014 ha indossato l’azzurro dell’Italia Under 18, Under 19, Under 20, del gruppo B Italia e dell’Under 21. Dopo 56 partite ufficiali disputate in carriera con i club e 66 reti realizzate, riparte da Biella.

Queste le sue prime parole da nuovo giocatore della Biellese: “Sono felicissimo di essere tornato a casa. Ho tanta voglia di fare bene e di iniziare al più presto. Sarebbe davvero bello contribuire a riportare la Biellese dove merita di stare. Ho già avuto modo di parlare con il mister e sono rimasto molto colpito. Luca Prina è un allenatore di un’altra categoria, con grande esperienza e idee molto chiare. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui. Ai tifosi voglio trasmettere entusiasmo: c’è la volontà di costruire un percorso solido tutti insieme, con l’obiettivo di raggiungere altri traguardi importanti. Nei giorni che hanno preceduto l’annuncio ho ricevuto tantissimi messaggi. L’affetto che sento attorno a me è davvero grande e mi fa molto piacere. Ora voglio ripagare tutto questo calore con il massimo impegno sul campo”.