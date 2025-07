Lavori in corso alle poste di Cavaglià: gli orari di chiusura

Poste Italiane informa l’utenza che l’ufficio postale di Cavaglià resterà chiuso al pubblico per l’intera giornata di martedì 8 luglio 2025 a causa di lavori interni.

L’interruzione riguarderà tutti i servizi di sportello normalmente erogati nella sede cittadina.

Per garantire comunque la continuità delle operazioni, la clientela potrà rivolgersi al vicino ufficio postale di Viverone, in via Provinciale 55. La sede limitrofa osserverà i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45.

Poste Italiane invita gli utenti di Cavaglià a pianificare le proprie esigenze tenendo conto di tale chiusura straordinaria e a utilizzare, nella data indicata, lo sportello di Viverone per tutte le operazioni di spedizione, pagamento e servizi finanziari.

La comunicazione è stata pubblicata sui canali ufficiali del Comune.