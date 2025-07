Milano Unica apre martedì

La 41^ edizione di Milano Unica apre domani: tre giornate dedicate alle collezioni Autunno/Inverno 2026-27 di tessuti e accessori per abbigliamento, con il meglio del Made in Italy e del Made in Europe.

Accanto alle aree espositive, non mancheranno spazi pensati per esplorare le nuove direzioni del settore: sostenibilità, innovazione e ispirazione saranno protagoniste di percorsi tematici e aree speciali. Sono inoltre disponibili servizi digitali per orientarsi in fiera, scoprire le aziende espositrici e organizzare al meglio la visita.

La cerimonia inaugurale è alle 11 di domani, 8 luglio, all'Auditorium del Centro Servizi (leggi qui).