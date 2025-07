Cordar Biella, bilancio approvato: si conferma tra i migliori gestori a livello nazionale

Nel mese di giugno, a Città Studi, l’assemblea dei soci di Cordar Spa Biella Servizi ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, chiuso con un utile di € 1.820.864.

Gli amministratori Gabriele Martinazzo, Laura Leoncini e Alex Squaiella hanno confermato ai soci la stabilità aziendale, anche in prospettiva dell’importante processo aggregativo in corso, che vede coinvolti i gestori dell’ambito territoriale di Biella, Vercelli e Casale.

A fine mese sono inoltre pervenute da ARERA le conferme attese relative al raggiungimento di ottimi risultati che vedono nuovamente Cordar Biella tra i migliori gestori a livello nazionale e che stabiliscono il riconoscimento di premialità per un totale di € 670.404.

In un contesto congiunturale non certo favorevole, Cordar continua a rappresentare un’immagine di eccellenza che non può che rendere orgogliosi gli amministratori e l’intero territorio.