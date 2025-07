Biella, finti SMS, ASL Bi: attenzione alla truffa

Continuano le segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver ricevuto SMS che invitano a contattare l’ASL (ma è scritto ASI) ad un numero telefonico (ad esempio 895895001) per presunte “comunicazioni che la riguardano”.

"Sia a me che a un mio amico nell'arco di poche ore di distanza è arrivato un sms da parte dell'Asl in cui si dice di telefonare per comunicazioni che ci riguardano - spiega un lettore - . Io non l'ho fatto, ma un mio amico allarmato ha telefonato perchè aveva prenotato una visita e credeva che gliel'avessero spostata, gli ha risposto un centralino, ha riattaccato e gli hanno preso 20 euro dal credito del cellulare".

L’Azienda Sanitaria Locale di Biella sta procedendo agli adempimenti di competenza e comunica che tali SMS non provengono dall’ASL BI, in quanto non invia mai SMS in cui viene richiesto di chiamare o mandare messaggi ad un numero telefonico, né tanto meno per annunciare comunicazioni che riguardano il paziente.

Si invita a non rispondere e non chiamare e nel dubbio contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASL BI al numero 015-15153968 oppure via e-mail all’indirizzo urp@aslbi.piemonte.it , come riportato nella Nota Stampa di mercoledì 25 giugno 2025.