Cristiano Franceschini nomina i nuovi vertici del Dipartimento Pensionati d’Italia

Il Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia, Cristiano Franceschini, ha ufficializzato la nomina di Salvatore Tedesco come Responsabile Regionale del Dipartimento Pensionati d’Italia e di Marisa Angiono come Responsabile Provinciale del medesimo Dipartimento per la provincia di Biella.

«È con grande soddisfazione e profondo senso di responsabilità – dichiara Franceschini – che ho proceduto a queste nomine. La scelta è ricaduta su due figure di comprovata esperienza, equilibrio e dedizione, che hanno sempre interpretato il loro impegno politico e sociale come servizio alla comunità. Salvatore e Marisa rappresentano quella generazione che oggi merita un ascolto autentico e continuo nelle sedi istituzionali.»

Le nomine si inseriscono nel più ampio processo di valorizzazione del patrimonio umano e culturale rappresentato dalla componente senior del tessuto sociale italiano. Il Dipartimento Pensionati d’Italia svolge un ruolo cruciale nel portare avanti proposte, iniziative e politiche a tutela della dignità e dei diritti degli anziani, in una prospettiva intergenerazionale.

«Onoriamo la loro storia per costruire il nostro futuro» – conclude Franceschini – «e siamo certi che sotto la guida di Tedesco e Angiono, il Dipartimento regionale e provinciale saprà crescere come presidio di ascolto, di valori e di partecipazione attiva, a sostegno della comunità.

Cristiano Franceschini