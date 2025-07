Sordevolo, frittura record e fuochi d’artificio: la festa ligure conquista il Biellese FOTO e VIDEO

Affluenza elevata, presenza massiccia di famiglie giovani e grande attesa per i fuochi d’artificio: sono gli elementi che sintetizzano la Sagra del Pesce di Camogli, andata in scena dal 4 al 6 luglio all’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo. L’evento, inserito nel cartellone del Sordevolo Connessione Festival, ha replicato il successo delle edizioni precedenti, centrando l’obiettivo di coniugare gastronomia e intrattenimento. Gli organizzatori – Comune di Sordevolo, Il Contato del Canavese, Pro Loco di Sordevolo e Pro Loco di Camogli – parlano di un risultato soddisfacente e ringraziano tutti i volontari e sostenitori che hanno contribuito all'organizzazione e gestione dell'evento.

La protagonista assoluta è stata la frittura di pesce preparata nella pentola extra-large realizzata per l’occasione, capace di sfornare porzioni generose e croccanti senza sosta. Il via venerdì 4 luglio, alle 19, con la cena di pesce seguita dalla “Serata dei Talenti”, guidata dalla conduttrice Beba in collaborazione con l’associazione Libera la Voce.

Sabato 5 l’anfiteatro si è riempito nuovamente all’ora di cena; alle 22.30, occhi al cielo per lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato la conca, momento clou molto atteso dal pubblico.

Oggi, a mezzogiorno, l’ultima distribuzione di pesce chiuderà la manifestazione nel segno della convivialità, confermando una grande capacità di attrazione. L'anfiteatro si trasformerà, ancora una volta, nella piazza dai sapori liguri.