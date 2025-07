Giovedì a Palazzo Ferrero "La Cina è lontana, la Cina à vicina" FOTO

Per il ciclo "L’incontro del giovedì sera" nell'ambito della 6a edizione di Viaggio, Orizzonti, Frontiere, Generazioni a cura dell'Associazione Stilelibero, Casa Regis, Fotoclub Biella e BI-BOx, giovedì 10 luglio a Palazzo Ferrero sarà ospitato l'evento "La Cina è lontana, la Cina à vicina".

L'appuntamento è alle 21 nella Sala dello Stemma Ferrero. Si racconta del progetto di scambio culturale ITALIA CINA. Interverranno: DANIELA TONDELLA, MIKELLE STANDBRIDGE, MARIO DEAMBROGIO e FABRIZIO LAVA che presentano le immagini degli autori Ye Wenlong e Jin Ting, del backstage del loro lavoro qui in Italia realizzato da LUCA GUZZO e poi del recente viaggio in Cina di alcuni di loro in un mix di andata e ritorno, di fotografia e di scambi culturali passati. GUIDO GALVANI presenta inoltre un audio visivo sulla Cina: Saranno presenti inoltre Daniela Azeglio, Elvira Camozza, Giuliano Beduglio.

Incontro è all’interno della 6a edizione di Viaggio, Orizzonti, Frontiere, Generazioni ed è a cura dell'Associazione Stilelibero, Casa Regis, Fotoclub Biella e BI-BOx

A termine dell'incontro sarà possibile visitare le esposizioni fotografiche di Palazzo Ferrero.