Rotoballe a fuoco: maxi-intervento a Cerrione, l'intervento è ancora in corso FOTO

Nelle prime ore di oggi, domenica 6 luglio 2025, poco dopo le ore 5:00, un incendio è divampato in un deposito di rotoballe di paglia e fieno in località Vergnasco, lungo via Monte Bianco nel comune di Cerrione. Le fiamme, che hanno interessato anche un mezzo agricolo e si sono propagate a ridosso di una stalla, non hanno coinvolto gli animali ospitati al suo interno.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Biella, supportata dalle autobotti dei distaccamenti di Cossato, Ponzone e del distaccamento volontario di Santhià. I pompieri hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento e smassamento del materiale combusto, indispensabili per prevenire eventuali reinneschi.

Le operazioni di completa estinzione sono tuttora in corso.