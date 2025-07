Biella: Avieri curano il Monumento ai Caduti dell’Aeronautica

La manutenzione periodica del Monumento dedicato ai Caduti dell’Aeronautica Militare, situato nel cuore di Biella, è da sempre affidata agli Avieri della sezione cittadina dell’A.A.A. Aviatori d’Italia. Anche quest’anno i soci, guidati dal presidente Franco Gianusso, si sono ritrovati per eseguire l’accurata pulizia del manufatto, rinnovando un impegno che dura da decenni e che unisce generazioni di ex militari e simpatizzanti nel segno del rispetto verso chi ha perso la vita al servizio del Paese.

Il Monumento, inaugurato nel 1967 e ideato dal Colonnello Pilota Carlo Masoero di Torino, rappresenta un segno tangibile del sacrificio di tutti i membri dell’Arma Azzurra caduti in missione. La sua posizione centrale all’interno del tessuto urbano biellese, in Piazzale Amedeo di Savoia, lo ha trasformato, nel tempo, in un punto di riferimento imprescindibile per le commemorazioni civili e militari. Ogni anniversario e ricorrenza richiama ai suoi piedi cittadini, autorità e altre associazioni d’arma, che trovano in queste pietre un luogo di memoria condivisa.

L’intervento di manutenzione non è soltanto un’operazione tecnica: muniti di spazzole morbide, detergenti neutri e tanta dedizione, i volontari trattano con cura le superfici in pietra e metallo, rimuovendo i depositi senza alterarne la fisionomia originaria. Ogni passaggio avviene con la stessa disciplina che caratterizza la tradizione aeronautica, trasformando la giornata di lavoro in un momento di coesione fra soci e nella riaffermazione dei valori di onore e servizio che il Monumento incarna.

"Conservare questo patrimonio collettivo significa proteggere un capitolo di storia locale che continua a parlare alle nuove generazioni". Il risultato dell’attenzione degli Avieri rimane visibile tutto l’anno, dove l’impegno silenzioso della sezione di Biella rinnova, pietra dopo pietra, il tributo ai Caduti dell’Aeronautica.