Meteo Biella: temporali sparsi e calo delle temperature

Giornata all'insegna dell’instabilità oggi domenica 6 luglio a Biella e in tutto il Piemonte. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso già dal mattino, soprattutto nelle aree pedemontane e vallive, con nuvolosità meno consistente in pianura.

Nel corso della giornata sono attesi rovesci e temporali sparsi, inizialmente più probabili sul settore orientale della regione, per poi estendersi nel pomeriggio a buona parte del territorio. Le zone più interessate dai fenomeni intensi saranno l’Astigiano, il Novarese, il Vercellese e l’Alessandrino, ma anche Biella potrà essere coinvolta da precipitazioni localmente forti.

Non si escludono grandinate e raffiche di vento associate ai temporali. I fenomeni inizieranno ad attenuarsi in serata a partire da ovest.

Lo zero termico è in calo, attestandosi tra i 3600 e i 3900 metri, mentre i venti saranno moderati o forti in montagna, di provenienza occidentale sulle Alpi e meridionale sull’Appennino. Nelle zone collinari e pianeggianti, invece, i venti saranno deboli o moderati, ma è atteso un foehn nelle valli del Torinese e Cuneese in tarda serata.

Massima attenzione, quindi, per chi ha in programma spostamenti o attività all’aperto: Biella, pur non essendo tra le aree a rischio maggiore, potrebbe comunque essere interessata da temporali intensi e condizioni meteo in rapido cambiamento.