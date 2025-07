Gaglianico, 330mila euro per piste pedonali e ciclabili

Mobilità dolce, sicurezza stradale e qualità della vita sono al centro del nuovo progetto “Le vie del benessere”, promosso dall’Amministrazione comunale di Gaglianico con l’ambizione di rendere il paese sempre più un luogo del "buon vivere". Il Comune ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per una serie di interventi che puntano alla riqualificazione della rete pedonale e ciclabile e alla moderazione del traffico.

Il piano è stato finanziato con fondi europei FSC per un totale di 330.000 euro, e ha ottenuto un cofinanziamento di 193.175,76 euro da parte della Regione Piemonte, mentre 136.824,24 euro saranno a carico del Comune. Il coordinamento è stato curato dal GAL Montagne Biellesi, in sinergia con la Regione.

Il progetto prevede due linee d’intervento principali:

- Riqualificazione di un percorso pedonale e ciclabile che collegherà Via XX Settembre, in prossimità del cimitero urbano, all’intersezione tra via Piave e via Giordano Bruno. Si tratta di un tracciato esistente ma attualmente sterrato, che verrà trasformato in un percorso sicuro e funzionale per la mobilità dolce.

- Moderazione del traffico lungo via Guglielmo Marconi, asse strategico del paese, dove sarà introdotto il limite dei 30 km/h e realizzati due "pinch point", ossia restringimenti stradali per ridurre la velocità dei veicoli. L’intervento, previsto in un tratto urbanizzato e dotato di pubblica illuminazione, garantirà corsie riservate e protette per pedoni e ciclisti.

Per quanto riguarda le tempistiche, i lavori seguiranno un cronoprogramma ben definito:

30 giugno 2025: approvazione definitiva del P.F.T.E.

31 dicembre 2025: approvazione del progetto esecutivo

30 giugno 2026: aggiudicazione dei lavori

30 giugno 2028: conclusione lavori e rendicontazione finale

Obiettivo del progetto, come si legge nella delibera, è creare spazi più vivibili, sicuri e sostenibili per tutti: residenti, famiglie, anziani e bambini. Per l'amministrazione si tratta di un investimento sul benessere collettivo e sulla qualità del territorio.