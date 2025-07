Pro Loco AQuaregna, si conclude positivamente la stagione dedicata all'attività fisica.

La Pro Loco AQuaregna-APS ha concluso con grande interesse, il 30 giugno 2025, la sua prima esperienza nell’organizzazione di corsi di attività fisica presso il Salone Polivalente di Quaregna Cerreto. L’iniziativa, partita ad ottobre 2024 con il patrocinio del Comune, ha incluso corsi di Zumba, Yoga, Metodo Feldenkrais (adatto anche a persone con patologie come fibromialgia e Parkinson) e, da febbraio 2025, anche Pilates.

I corsi, affidati a istruttrici qualificate, hanno registrato una partecipazione ampia e variegata (20-85 anni), coinvolgendo sia residenti che abitanti dei paesi vicini. Oltre al benessere fisico, si è creato un importante valore sociale grazie alla nascita di nuove amicizie.

L’organizzazione ha richiesto un notevole impegno gestionale da parte dei volontari, che si sono occupati del riscaldamento, della pulizia, delle forniture e dell’assistenza logistica. È stata adottata una gestione economica “familiare” con lezioni di prova gratuite, flessibilità nei pagamenti e nessun privilegio per i membri del Direttivo.

Molti partecipanti hanno richiesto il proseguimento dei corsi e l’introduzione di nuove attività per l’autunno. I proventi sono stati reinvestiti per coprire le spese, creare un piccolo fondo per progetti futuri (come la pulizia dei sentieri e il sostegno ad attività scolastiche e benefiche) e contribuire al mantenimento della sede sociale inaugurata ad aprile 2025. La Pro Loco si dice fiera del risultato ottenuto e pronta a proseguire con nuove proposte.