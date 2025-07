Giuliano Ottaviani “special guest” al Centro Culturale di Cerrione

Nella serata di mercoledì 2 luglio, su invito della Presidente del Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” dottoressa Claudia Ghiraldello, presso la Tenuta Castello di Cerrione, è giunto il Maestro di fama mondiale Giuliano Ottaviani. L’occasione è stata quella della cena di gala estiva organizzata da LILT Biella per i festeggiamenti del trentennale di nascita. Ottaviani è stato presentato dalla Ghiraldello che ha esposto i tratti salienti della prodigiosa carriera del Maestro il quale, laureatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera, è pittore, scultore, orafo, incisore, ceramista, freschista, disegnatore di arredamento di interni e urbano; è attivo anche nel campo della numismatica e della filatelia. Dall’Italia, ove sin da subito ha ottenuto grandi apprezzamenti, l’artista ha raggiunto con le sue opere il resto dell’Europa, per conquistare poi anche l’America e l’Asia. Sensibile ai bisogni dei più poveri, a San Paolo del Brasile ha fondato un’Accademia e ha insegnato ai ragazzi di strada la pittura e la scultura. Di recente ha terminato la realizzazione delle statue per la chiesa del Sacro Cuore di Maria a San Salvador de Bahia. Questo Maestro, sempre in viaggio per la sua instancabile attività, ha avuto modo di incontrare, suscitandone grande interesse, molte personalità, tra le quali il Principe Alberto Ranieri di Monaco, la già First Lady Hillary Clinton e il Santo Papa Giovanni Paolo II. Di quest’ultimo ha creato la monumentale statua per la “City of hope” a Los Angeles, inaugurandola in collaborazione con Andrea Bocelli. Ottaviani, che per il suo valido contributo nel campo artistico ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere e di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana, ha ottenuto la Medaglia d’oro dell’Accademia delle Arti, delle Scienze e delle Lettere di Parigi. È Ambasciatore onorario dello Stato dell’Arkansas e Presidente dell’Associazione culturale Eclettica World. Il suo “curriculum vitae” è depositato presso gli archivi del Kunsthistorisches Institut di Firenze, dell’Accademia Nazionale di Roma e del Centro Pompidou di Parigi.

Giunto a Cerrione, l’artista, in collaborazione con il Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione”, ha donato a LILT Biella nella persona della Presidente Rita Levis una statua-gioiello in bronzo raffigurante una creatura femminile ispirata al tema della Speranza, in richiamo, come ha evidenziato la Ghiraldello, <<al Giubileo 2025 e allo stesso tempo motivo di esaltazione della donna per la salvaguardia della salute e dei diritti della stessa>>. L’opera, intitolata appunto “Spes”, ossia “Speranza”, sarà esposta in modo permanente nella sede di LILT Biella in via Ivrea.

Il Maestro, durante l’evento di Cerrione, si è anche esibito in una performance sulle note del valzer “Sul bel Danubio blu” di Strauss suscitando grande stupore dal momento che, su un grande pannello rigido, ha dipinto con il caffè. Ha realizzato volti femminili stilizzati i quali, in chiaro richiamo alla Speranza, sono stati arricchiti dal disegno di farfalle che, come sottolineato dalla stessa Ghiraldello, <<sono attributo iconografico di questa importante Virtù Teologale>>.

Durante l’evento è stato anche presentato il catalogo che l’esperta d’arte ha scritto per lo stesso Ottaviani. Erano presenti, tra i 160 invitati, il Presidente Nazionale LILT Francesco Schittulli, la Vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, il Direttore generale dell’ASL di Biella Mario Sanò e il Sindaco di Biella Marzio Olivero.