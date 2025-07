Lessona Summer Festival, tutto esaurito per la serata Anni 90 FOTO

Grande serata ieri sera venerdì 4 luglio a Lessona per il quinto appuntamento del Summer Festival.

Tutto esaurito per la serata anni 90 definita da molti una delle più belle della storia quasi decennale della kermesse nata nel 2016 e che molti oggi cercano di imitare. Sul palco molto scenografico e' passata, grazie ai ledwall, la storia delle canzoni, dei balli e delle fiction più in voga dal 90 al2000. Ad animare il "villaggio turistico" dell'area eventi i Los Locos che dal 1982 hanno scandito e segnato la storia delle musiche e dei balli di gruppo fino ai nostri giorni. Due artisti e professionisti nel vero senso del termine che hanno fatto ballare le migliaia di spettatori in un clima di incontro festa e divertimento per almeno due generazioni. Una serata importante per il festival soprattutto nell'ottica di un progetto artistico che vuole e sa rivolgersi a numerosi target e generazioni di persone che sanno e vogliono incontrarsi e divertirsi in serenità.

Questa sera il divertimento continua! con ingresso gratuito, si potrà partecipare al dj set di I love Formentera, con la partecipazione di Roberto Milani e di Paolino di Radio 105: imperdibile!

Domani, 6 luglio, il testimone passerà invece a GRVoice (Giancarlo Romano) e al dj Vince, e la serata sarà di nuovo a ingresso gratuito.