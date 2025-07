Temporali nel Biellese: alberi a terra, nessun danno

Forti temporali nella notte nel Biellese hanno causato disagi ma, fortunatamente, nessun danno grave. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in diversi comuni per rimuovere alberi e rami caduti sulle strade.

Le segnalazioni sono arrivate da cittadini di passaggio che hanno notato ostacoli lungo la carreggiata. Le località più colpite sono state Sostegno, Valdengo e Sagliano Micca, dove alcune piante sono cadute a causa della pioggia battente.

I Vigili del Fuoco hanno operato rapidamente per mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare la viabilità, lavorando fino alle prime luci del mattino. Non si registrano feriti né danni a edifici o veicoli.