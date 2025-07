Zimone, variante parziale al piano regolatore: c'è tempo fino a ottobre per le preadesioni

Grosse novità nel comune di Zimone. Come riportato dall'amministrazione comunale sui propri canali social, nei prossimi mesi potrebbe iniziare la pratica per una variante parziale del piano regolatore.

“Siccome questo tipo di modifica non può essere finanziata con denaro pubblico ma risulta personalizzata per ogni cittadino richiedente, purchè fattibile ed ammissibile, il costo ricade completamente su chi richiede la modifica – spiega il Comune – Al fine di ridurre la spesa, sarebbe auspicabile avere un certo numero di richiedenti per suddividere i costi comuni. Chi avesse la necessità di effettuare piccole modifiche alla propria situazione urbanistica può usufruire di questa opportunità”.

A partire dal 1° luglio, e fino alla fine di ottobre, in Municipio, presso l'ufficio tecnico, saranno aperte le preadesioni (al momento non ancora vincolanti). “Se verrà raggiunto un numero sufficiente di richiedenti – sottolinea il Comune – sarà possibile richiedere un preventivo e suddividerlo in base alla pratiche da espletare”.