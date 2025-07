Mongrando, sistemata la strada della Piaggera

Un altro intervento è stato completato in questi giorni a Mongrando. A darne notizia il Comune sui propri canali social: “Dopo il Briengo e la via comunale dietro il cimitero di Ceresane, anche la strada della Piaggera è stata finalmente ripristinata con la sistemazione del fondo, la pulizia e messa in sicurezza dei fossi assieme al posizionamento di nuove tubazioni per il deflusso delle acque unita al ripristino della percorribilità in sicurezza. Le arterie secondarie non sono affatto secondarie per noi: rappresentano collegamenti preziosi per residenti e agricoltori. Continuiamo con impegno a valorizzare ogni angolo del nostro comune”.