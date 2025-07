TeamVolley saluta due bandiere storiche, l'addio di Letizia Gualinetti e Beatrice Biasin

Stesso ruolo, generazioni diverse: due bandiere del TeamVolley. L’intera famiglia biancoblù saluta e ringrazia Letizia Gualinetti e Beatrice Biasin che - per motivi lavorativi e universitari - non faranno più parte della prima squadra nel prossimo campionato nazionale di Serie B2. Trovare le parole è difficile, perché le due schiacciatrici a Lessona hanno lasciato un pezzo di cuore.

Quelle di “Leti” Gualinetti: «È tosta, davvero. Andrò a lavorare a Zurigo e cambierò vita completamente, eppure sento che questo è il momento giusto per salutare. Mi mancherà la pallavolo, ma sentivo la necessità di aria nuova, un altro ambiente e altre sfide. Quando si è presentata questa opportunità, non ho potuto rifiutarla. Il TeamVolley mi mancherà, però nella vita non si può fare tutto: ogni scelta comporta un sacrificio. Tornare a giocare in Serie B2 a Lessona, dopo averla conquistata nel 2022, è stato bellissimo: una magnifica annata, coronata da un bel quinto posto. Sono certa che avremmo potuto anche giocarci i playoff, purtroppo non è andata così. Questa società è una famiglia, non solo perché ci sono papà e mamma, ma in quanto composta da persone che mi hanno – letteralmente - vista crescere. Tornerò per tifare le mie compagne e Alessio Bellagotti, che è stato l’allenatore per gran parte del mio percorso giovanile. Insieme faranno grandissime cose, so che si verrà a creare un bel gruppo».

Aggiunge “Bibi” Biasin: «È stata una scelta molto ponderata. Come ho già detto varie volte, Lessona è stata la mia casa per tanti anni e il TeamVolley mi ha vista diventare grande. Ho dovuto riflettere molto su questa decisione perché, da un lato, provo un po’ di malinconia: dovrò mettere da parte quella che è stata per tantissimo tempo la mia vita, la mia quotidianità. Allo stesso tempo tuttavia, credo sia il momento di fare alcuni cambiamenti e questo per me è molto importante. Ci tengo a ringraziare tutta la famiglia del TeamVolley, perché mi ha accudita e cresciuta. Faccio loro un grandissimo “in bocca al lupo” per la prossima stagione».

A parlare è anche il direttore sportivo Marco Motto: «Salutiamo con grande affetto sia Bibi che Leti, nostre atlete per tantissimi anni. Due ragazze che abbiamo visto crescere in palestra, giorno per giorno. Di sicuro, siamo molto dispiaciuti di non averle con noi la prossima stagione. Le ringraziamo per tutto ciò che hanno dato a questi colori, risultati e soddisfazioni che sono arrivati anche grazie al loro impegno in allenamento e alle loro prestazioni in campo. La vita le porterà a fare altro ma - come diciamo sempre alle giocatrici che trascorrono a Lessona tantissimo tempo - non è mai davvero un addio, bensì un semplice arrivederci. Le nostre porte rimangono sempre aperte, auguriamo loro ogni bene per la carriera futura e le aspettiamo per abbracciarle ancora. Grazie di cuore per questi anni».