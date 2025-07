La Cosmetica Consapevole premiata al Financial Times approda al Green Pea, luogo torinese della sostenibilità

Immaginate una società benefit con una storia caleidoscopica, passionale, fortemente caratterizzata dall’amore per la natura, nata da un Gruppo di Acquisto Solidale (Gas) e successivamente da un crowdfunding, con un percorso imprenditoriale denso di elementi etici, solidali, coerenti con la protezione e la tutela del nostro pianeta.

L’azienda marchigiana La Saponaria riunisce tutto questo, con un laboratorio artigianale nato oltre 15 anni fa da un sogno: creare cosmetici biologici, efficaci e accessibili, che rispettino le persone e l’ambiente.

Tutti i prodotti sono realizzati nel laboratorio a basso impatto ambientale di Pesaro, con ingredienti etici, a km zero o fair trade, e con packaging sostenibili.

La Saponaria è oggi una delle realtà di riferimento in Italia per la cosmesi biologica e consapevole, pluripremiata da realtà prestigiose come Affari & Finanza di Repubblica, Il Sole 24 Ore e addirittura Il Financial Times.

Da qui scaturisce l’idea di approdare a Torino presso il Green Pea, primo luogo dedicato al vivere sostenibile, che ha come obiettivo rendere la sostenibilità più semplice e accessibile a tutti, nel pensiero, nello stile di vita e nell’acquisto dei prodotti: l’inaugurazione di sabato scorso 28 giugno ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, pronti a curiosare nei locali di questa realtà così particolare e coerente con i suoi valori fondanti.

«Sono davvero felice di inaugurare il nuovo punto vendita di una realtà così sensibile ai valori etici – ha dichiarato Rossana Schillaci, consigliera della Città Metropolitana di Torino -. L’apertura di questo shop in shop in un luogo unico come Green Pea è un valore aggiunto per la nostra città metropolitana, puntando sempre più su una reale sostenibilità e sul rispetto dell'ambiente che sono elementi fondamentali per il futuro del nostro pianeta. Anche e soprattutto se si parla di cosmetica, settore delicato e strategico».

La Saponaria agisce davvero a tutto tondo, seguendo varie direttrici. Non utilizza plastica vergine per il proprio packaging ma plastica riciclata proveniente anche dalle isole di plastica presenti negli oceani, ha sostenuto e sostiene filiere produttive aderenti al mondo del commercio equo e solidale, tende la mano a chi si occupa della tutela dell’ambiente come la nave Sea Shepherd a difesa dei mari.

«E’ con grande emozione che oggi inauguriamo questo nuovo spazio dedicato a La Saponaria, qui all’interno di Green Pea – aggiunge Marco Piarulli, ceo del Green Pea -. Questa non è solo un’apertura commerciale: è l’incontro tra due visioni, tra due mondi che condividono valori profondi. Green Pea nasce con l’idea che ogni gesto quotidiano possa diventare un atto di rispetto: verso il pianeta, verso le persone, verso il futuro. Abbiamo scelto di camminare insieme perché crediamo che il vero lusso, oggi, sia la consapevolezza. È scegliere un sapone che rispetta l’acqua, una crema che non lascia impronte sul pianeta, un profumo che sa di coerenza».

«La Saponaria incarna esattamente questo spirito. Un’impresa etica, radicata nella terra, nella scienza e nell’amore per la natura – aggiunge Lucia Genangeli, co-fondatrice de La Saponaria -. Le nostre formulazioni raccontano un’Italia fatta di filiere pulite, ingredienti sostenibili, e una cura sincera per il benessere di chi usa i nostri prodotti. Continuiamo insieme, un passo alla volta, a rendere il mondo un posto più bello, dentro e fuori».

La Saponaria, infatti, nel suo percorso di crescita è stata vicina anche ai profughi siriani, con il sostegno a Terres des Hommes tramite la vendita di un sapone solidale, ma anche alle donne vittima di violenza con il sostegno economico all’associazione Percorso Donna.

E qui il claim dell’azienda pesarese, ci sta tutto: «insieme per fare la differenza, una doccia alla volta».