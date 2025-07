Vulnerability e le Storie di Storie: il Biellese si racconta tra schermo e palcoscenico

Mercoledì 9 luglio, all'Auditorium Maurizio Sella a Biella, Storie di Piazza, in collaborazione con CAI Sezione di Biella e Fondazione Sella, propone una serata dedicata al racconto autentico dei territori e delle comunità. Una serata incentrata sulle storie che unisce le finalità dei nostri progetti di cinema (Contiamo su di noi) e di teatro (Storie Biellesi, sostenuto dal bando CulturHub di Fondazione CRB).

Alle 21 ci sarà la proiezione del documentario Vulnerability di Glauco Tortoreto, seguita dal format innovativo Storie di Storie, un’esperienza narrativa inedita per esplorare, con il teatro o con il cinema, luoghi e persone del Biellese. Saranno inoltre mostrati alcuni esempi di video di giovani videomaker che raccontano il territorio. Vulnerability, premiato alla 14ª Rassegna di Cinema di Montagna a Piedicavallo lo scorso 12 aprile, racconta la sfida del campione di parapendio Nicola Donini, chiamato sotto i riflettori della gara più estrema al mondo, la Red Bull X-Alps da Salisburgo al Monte Bianco e ritorno. La sua timidezza è l'ostacolo più grande ma sarà l'arma perfetta per scoprire che "avere coraggio" non è quello che tutti credono. Con delicatezza e profondità il film racconta l'intreccio tra esseri umani e ambiente montano, mettendo a nudo fragilità e resistenza. Una testimonianza visiva intensa, che fa della montagna uno specchio dell’animo.

A seguire sarà presentato Storie di Storie, una chiamata a raccolta di storie del territorio da mettere in scena, attraverso il teatro o il cinema documentario, con una narrazione che intreccia testimonianze, suoni e immagini per costruire un mosaico vivo di memorie e identità locali.

L'appuntamento è dunque mercoledì 9 luglio 2025 ore 21 Auditorium Lanificio Maurizio Sella via Corradino Sella, 6 a Biella. L' ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili.