Oropa Music Festival 2025, la musica che unisce giovani, arte e territorio

Oropa Music Festival torna per la sua terza edizione, pronta ad emozionare ancora il pubblico, dall’11 al 14 settembre 2025 e con due ulteriori appuntamenti dedicati alle scuole biellesi il 18 e 19 settembre presso Cascina Oremo. Un progetto culturale che ha saputo radicarsi nel cuore del Biellese, confermandosi anche quest’anno come “evento di rilevanza internazionale, capace di coniugare eccellenza artistica, inclusione sociale e valorizzazione del territorio”, spiega il direttore artistico Federico Gad Crema.

Tra le novità più importanti figura la selezione del Festival come uno dei progetti vincitori del bando CulturHUB della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, a testimonianza della solidità della proposta artistica e del suo impatto sul territorio.

Una nuova edizione itinerante che offre i migliori talenti del panorama musicale internazionale nei luoghi più incantevoli del territorio biellese come la Basilica Antica del Santuario di Oropa, Casa San Sebastiano allo Zoppo, Villa Era e Palazzo La Marmora, coniugando musica classica a momenti di approfondimento culturale e degustazioni di eccellenze enogastronomiche locali.

“L’edizione 2025 sarà ricca di sorprese, un viaggio musicale che attraversa secoli di storia, dal grande repertorio classico fino a compositori e compositrici contemporanei”, sottolinea Federico Gad Crema. “Vogliamo offrire esperienze sensoriali uniche, capaci di attrarre un pubblico di giovani, famiglie e turisti”.

L’Assessore del comune di Biella alle Poliche giovanili e agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi dichiara: ““L’Oropa Music Festival rappresenta un esempio virtuoso di come i giovani possano diventare motore di crescita e coesione per il territorio. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che, edizione dopo edizione, ha saputo distinguersi per la qualità artistica, l’attenzione all’inclusione e la valorizzazione dei luoghi più suggestivi del Biellese. Un progetto che ha come protagonisti i giovani che sempre di più stanno diventando promotori privilegiati di eventi che parlano alle nuove generazioni e che promuovono uno sviluppo consapevole, creando legami duraturi tra arte, comunità. Sono certo che negli anni diventerà un appuntamento di riferimento per tutto il territorio”.

Michele Colombo Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella commenta: “La Fondazione è felice di sostenere il progetto Oropa music festival che, nell’ambito del bando Culturhub ha ricevuto il massimo contributo assegnabile grazie allo speciale bonus giovani. Un festival giovane che coinvolge giovani artisti e un pubblico di appassionati con proposte musicali di altissimo livello realizzate su tutto il territorio. Un viaggio magico tra musica, ambiente e cultura”.

Emanuele Ramella Pralungo dichiara: "La dimostrazione che credo molto in questo Festival si riflette nel fatto che, nonostante la Provincia di Biella abbia ormai limitate competenze dirette in relazione al settore cultura, abbia scelto di dare un contributo diretto a questa iniziativa, rappresentando tutti i 74 Comuni del territorio. Questo gesto dimostra il mio forte impegno e la volontà di valorizzare l’Oropa Music Festival e quindi giovani talenti di rilievo internazionale, cultura musicale e il nostro Biellese. Questi progetti nascono da una collaborazione tra una pluralità di Enti e soggetti ed è fondamentale riconoscere e valorizzare il contributo di ognuno di essi."

Il programma 2025 si arricchisce della presenza di giovani artisti di fama internazionale, tutti under 35, come la violinista giapponese Coco Tomita, il violista portoghese Miguel Erlich, il violoncellista ucraino Aleksey Shadrin, e la nuova promessa del canto italiano Angelica Antonini insieme a giovani musicisti selezionati attraverso la rete del Peace Orchestra Project. Il repertorio spazia da J.Dowland e W.A.Mozart fino ai più celebri compositori contemporanei tra cui John Williams, Thomas Adès e la vincitrice del Premio Pulitzer Caroline Shaw, in un dialogo tra generazioni e stili che rappresenta la cifra distintiva della manifestazione.

“Sarà un Festival capace di emozionare e di raccontare l’identità culturale del Biellese, dove la bellezza incantevole del territorio incontra il potere evocativo della musica”, evidenzia il presidente della Peace Orchestra Project Foundation, Avv. Alessandro Libertà Crema. La formula itinerante si arricchisce di esperienze multisensoriali: degustazioni curate da Tenute Sella, Mosca1916, Pasticceria De Mori, Bolle di Malto, e nuove collaborazioni, tra cui Filrus per l’industria del tessile, visite guidate, attività educative e di sensibilizzazione per le scuole, oltre ai laboratori e a concerti speciali in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e Cascina Oremo, dedicati a centinaia di studenti.

Come già negli anni passati, il Festival conferma la propria attenzione verso l’inclusione sociale, con politiche di biglietteria agevolata e ingressi gratuiti riservati a studenti, persone con disabilità, rifugiati e soggetti fragili. Il Festival ha l’obiettivo di generare un impatto positivo sul tessuto turistico ed economico biellese, grazie alla collaborazione con produttori, artigiani, aziende e partner tecnici come Stractegy, startup biellese specializzata nel digital marketing guidata da Desiree Bonaldo, Popfish, il visual designer Daniele Parlamento, il content creator Ludovico Cardinale e il webmaster Riccardo Zanin, figure giovanili e dinamiche che contribuiscono a innovare la comunicazione e la strategia digitale del progetto.

“Oropa Music Festival non è solo musica, ma un’opportunità di crescita condivisa per tutto il territorio”, sottolinea Giulio Emanuele Crema, responsabile del progetto. “Vogliamo continuare a investire sulle reti locali e sui giovani per costruire un modello culturale davvero sostenibile”. Il filo conduttore dell’edizione 2025 sarà ancora una volta la pace, valore universale da trasmettere attraverso la musica e il dialogo interculturale. “In un momento storico complesso – conclude Federico Gad Crema – la musica ci ricorda che possiamo abbattere barriere, generare empatia e costruire ponti tra le comunità”. Il Festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Biella, Provincia di Biella, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando CulturHUB, Banca Patrimoni Sella, Leo Club Biella.

Programma Oropa Music Festival 2025 (con possibili modifiche)

The Grand Opening Concert

Data: 11 settembre 2025

Orario: 21.00

Location: Basiilica Antica, Oropa

Artisti:

Lora Markova, violino

Coco Tomita, violino

Miguel Erlich, viola

Aleksey Shadrin, violoncello

Angelica Antonini, soprano

Programma:

John Dowland: Pavana Lachrimae

Henry Purcell: Chaconne Z.730

Antonín Dvořák: String Quartet n. 12 op. 96, “American”

Prenotazione: Prenotazione obbligatoria su Eventbrite - ingresso libero

Armonie in Vigna

Concerto con degustazione a Casa San Sebastiano allo Zoppo

Data: 12 settembre 2025

Orario: 18:30

Location: Casa San Sebastiano allo Zoppo, Lessona

Artisti:

Lora Markova, violino

Pietro Genova Gaia, violino

Coco Tomita, violino

Miguel Erlich, viola

Aleksey Shadrin, violoncello

Angelica Antonini, soprano

Programma:

Thomas Adès: O Albion op.12, from Arcadiana

John Dowland: Crystal Tears

Caroline Shaw: Entr’acte

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet n. 21 K575

Prenotazione: Prenotazione obbligatoria su Eventbrite - ingresso libero

Fil Rouge – vini, tessuti e musica

Musica, Vino e Tessuti a Villa Era

in collaborazione con FAI - Biella

Data: 13 settembre 2025

Orario: 18:30

Location: Villa Era, Vigliano Biellese

Artisti:

Lora Markova, violino

Pietro Genova Gaia, violino

Coco Tomita, violino

Miguel Erlich, viola

Francesco Tamburini, violoncello

Aleksey Shadrin, violoncello

Luca Buratto, pianoforte

Federico Gad Crema, pianoforte

Programma:

Johann Sebastian Bach: Chaconne from Partita BWV 1004

Gabriel Fauré: Piano Quartet n.1 op.15

Claude-Achille Debussy: Piano Trio L.3

Prenotazione: Prenotazione obbligatoria su Eventbrite oppure presso Cigna Dischi, ingresso a pagamento.

The Grand Closing Gala

Gran galà di chiusura a Palazzo La Marmora

Data: 14 settembre 2025

Orario: 18:30

Location: Palazzo La Marmora, Biella

Programma:

FGC & friends - dances from the world

Artisti:

Lora Markova, violino

Pietro Genova Gaia, violino

Miguel Erlich, viola

Francesco Tamburini, violoncello

Aleksey Shadrin, violoncello

Luca Buratto, pianoforte

Federico Gad Crema, pianoforte

Prenotazione: Prenotazione obbligatoria su Eventbrite oppure presso Cigna Dischi, ingresso a pagamento.

Il calendario 2025 si arricchisce inoltre di eventi OFF nelle settimane precedenti, con un’importante collaborazione che viene rinnovata anche quest’anno con il Club Alpino Italiano (CAI) di Biella per portare la musica classica nei rifugi.

19-20 luglio al Rifugio Coda (CAI), con Flavio Serafini, flauto;

26-27 luglio al Rifugio Vittorio Sella, con Ilaria Polese, viola;

30-31 agosto al Rifugio Rivetti, con Pietro Genova Gaia, violino.