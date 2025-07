Gaglianico concede locali comunali all’Associazione Culturale “Libera la Voce” per cinque anni

Il Comune di Gaglianico ha concesso in comodato d’uso all’Associazione Culturale “Libera la Voce” un locale comunale in Via XX Settembre n. 10. La decisione è stata formalizzata con una determina datata 6 giugno 2025. In particolare, l'amministrazione ha previsto un accordo valido dal 1° giugno 2025 fino al 31 maggio 2030, con possibilità di rinnovo tacito.

L’immobile sarà utilizzato dall’associazione per svolgere le proprie attività culturali a favore della comunità. Per l’utilizzo dei servizi pubblici (acqua, luce e riscaldamento) è previsto un rimborso forfettario mensile di 50 euro.

Per il periodo residuo del 2025 è stato accertato un importo di 350 euro, mentre la somma complessiva per gli anni successivi fino al 2030, pari a 2.050 euro, sarà impegnata con appositi atti pluriennali.