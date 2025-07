Sinistro stradale tra due auto ma fortunatamente non si sono registrati feriti. È successo ieri pomeriggio, 3 luglio, nel comune di Gaglianico.

Sembra che uno dei mezzi abbia divelto una colonnina elettrica. Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente stradale.