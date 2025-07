Biella, donna travolta sulle strisce pedonali: l'auto non si ferma

Investimento di pedone questa mattina a Biella. È successo intorno alle 9, in via Rosselli: stando alle prime ricostruzioni, una donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando all'improvviso sarebbe stata travolta da un'auto.

La stessa è stata subita assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso in codice verde. Sul posto la Polizia Locale per la raccolta dei rilievi. Sembra che la persona alla guida si sia dapprima scusata ma poi si sarebbe allontanata da luogo del sinistro.

Sono in corso accertamenti per dare un volto al conducente.