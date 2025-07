Our Vision, grande successo per l’evento curato dalla Commissione Giovani di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella FOTO

Grande partecipazione, soprattutto di giovani, per “Our Vision”, l’evento organizzato dalla Commissione Giovani della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con il supporto della Fondazione e Ashoka Italia che si è svolto sabato 28 giugno a Città Studi. L’iniziativa era inserita nel primo “Festival dei Giovani” realizzato in collaborazione con varie associazioni ed enti del territorio nell’ambito di “Biella Estate”. La Commissione Giovani è stata istituita nel 2024 ed è composta da 16 ragazze e ragazzi biellesi under 27. Ha svolto numerose attività nel corso dell’anno confermandosi come uno strumento strategico per il coinvolgimento delle nuove generazioni nella visione e nello sviluppo dell’azione della Fondazione nel territorio.

Dopo un primo anno ricco di esperienze formative e di partecipazione attiva a eventi culturali e sociali di rilievo, tra cui il Festival Fuoriluogo, BiDigital e Philanthropy Experience a Salerno, la Commissione ha scelto di celebrare il primo anniversario della sua costituzione con la realizzazione di un evento pubblico dal titolo “Our Vision”. L’evento è stato concepito come primo passo verso un dialogo strutturato e continuativo tra i giovani e il territorio. La progettazione è iniziata a febbraio con l’avvio di una campagna di ascolto nelle scuole superiori biellesi e la diffusione di un sondaggio finalizzato alla raccolta di idee, bisogni e aspettative delle nuove generazioni. L’iniziativa ha riscosso un’ampia partecipazione, con quasi 300 risposte in poche settimane, confermando l’esistenza di una forte domanda di coinvolgimento da parte dei giovani. Per rendere il progetto più incisivo e raggiungere in modo diretto i loro coetanei i membri della Commissione hanno deciso di aprire un account Instagram ufficiale (@youngvision_fcrb), pensato per comunicare in modo autentico, accessibile e contemporaneo le iniziative della Fondazione e far conoscere l’identità e il ruolo della Commissione stessa.

“Our Vision” è nato quindi con l’intento di coinvolgere i giovani nel rilancio del territorio biellese, stimolando un interesse profondo e personale verso la comunità e il suo futuro. Con questo evento la Commissione ha voluto compiere un passo ulteriore: non parlare solo di “Young”, ma di “Our Vision”, una visione condivisa tra generazioni, esperienze, ruoli e sogni diversi. L’evento è stato pensato come uno spazio di ascolto e confronto intergenerazionale, dove giovani e istituzioni hanno potuto incontrarsi per promuovere una maggiore incidenza e inclusione giovanile nel contesto territoriale. Durante l’iniziativa si sono svolti tavoli tematici partecipativi, pensati come occasione concreta per far emergere idee, bisogni e prospettive. Non si è trattato di formule astratte, ma di spunti reali per immaginare un territorio più accogliente, sostenibile e, soprattutto, più “nostro”.

Gli obiettivi principali erano: presentare la Commissione Giovani come motore di cambiamento per le giovani generazioni; celebrare il protagonismo giovanile a Biella, riconoscendo e valorizzando le iniziative e i progetti che i giovani stanno già portando avanti; ispirare all’essere changemaker (protagonisti del cambiamento), stimolando i partecipanti a pensare in modo innovativo e ad assumersi la responsabilità di generare un cambiamento positivo nel proprio territorio; favorire lo scambio di idee e progetti tra giovani e organizzazioni della società civile, creando opportunità di collaborazione e crescita reciproca; iniziare un percorso di creazione di una rete tra giovani, istituzioni, associazioni, organizzazioni.

“Our Vision” è stato pensato come un primo passo collettivo per capire cosa possiamo fare per il nostro territorio e cosa il territorio può fare per noi. L’evento si è aperto con un momento in plenaria. A introdurre i lavori Riccardo Barbieri, in rappresentanza della Commissione Giovani. Dopo i saluti del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo e del Vice Sindaco della Città di Biella Sara Gentile è stata la volta della preziosa testimonianza di Eleonora Urbanetto del Consiglio Locale dei Giovani di Parma, che ha portato l’esperienza maturata nella città emiliana. A moderare questa prima parte è stata Arianna Bego della Commissione Giovani. Il momento clou del pomeriggio sono stati i sette tavoli tematici che la Commissione Giovani ha voluto dedicare ad argomenti reali e urgenti, allestiti negli spazi della Biblioteca Universitaria “Luigi Squillario” e nelle sale adiacenti.

I tavoli tematici

Tavolo 1

Centro di aggregazione giovanile

Uno spazio che oggi manca, ma che potrebbe fare la differenza. Se ci fosse uno spazio pensato davvero per i giovani, come dovrebbe essere? Cosa dovrebbe offrire? Dove dovrebbe nascere? In questa sessione si è voluto immaginare insieme un Centro di Aggregazione Giovanile a Biella: un luogo che oggi non c’è, ma che potrebbe diventare realtà grazie alle idee di chi lo vivrebbe davvero. Serve uno spazio accessibile, dinamico, capace di rispondere alle esigenze reali delle nuove generazioni. Attraverso un confronto diretto si sono raccolte idee, esperienze e visioni dei partecipanti, con l’obiettivo di delineare bisogni concreti e spunti da restituire a istituzioni e associazioni locali. Un’occasione per riflettere insieme su modelli possibili e adattabili al contesto biellese.

Tavolo 2

Parliamo di benessere: Ascolto, confronto e strumenti per orientarsi

Un momento di incontro reale, fatto di parole autentiche, ascolto attivo e confronto tra giovani, famiglie e chi, sul territorio biellese, ogni giorno si prende cura del benessere psicofisico delle persone. Insieme si è esplorato il significato di stare bene – e anche cosa succede quando non ci si sente così – partendo dalle esperienze post-pandemia per arrivare agli strumenti concreti che ciascuno ha a disposizione: mappature, servizi, reti e nuovi punti di riferimento. Un dialogo a più voci per non sentirsi soli e per scoprire, insieme, nuove strade per orientarsi.

Relatori:

Aurora Caporossi, Fondatrice di Animenta

Serena Cossa e Elena Guala, Progetto Tandem

Tavolo 3

AttrAzioni Universitarie – Tra attrazione e azione: Città Studi come leva per il futuro di Biella

Biella accoglie studenti da tutta Italia e dal mondo: una presenza che arricchisce il territorio, ma che spesso fatica a integrarsi pienamente. Come trasformare questa presenza in una vera opportunità per Biella? Si sono raccolti bisogni, idee e proposte per rendere la città più inclusiva, partecipata e attrattiva per chi arriva da fuori. Ci si è confrontati su come promuovere l’inserimento attivo degli studenti nel contesto biellese attraverso iniziative di socializzazione, eventi culturali e momenti di incontro con la comunità. Si è parlato di mobilità, opportunità lavorative, multilinguismo, spazi di partecipazione e reti tra università, enti e associazioni. Un’occasione per raccogliere bisogni, idee e proposte per rendere Biella una città più inclusiva, dinamica e capace di valorizzare chi la sceglie per studiare – e magari anche per restare.

Relatori:

Prof. Federico Visconti, Direttore di Civis, già Rettore Università Liuc

Sara Gentile, Vice Sindaco del Comune di Biella

Ermanno Rondi, Presidente Città Studi Biella

Stefano Sanna, Presidente GGI Unione Industriale Biellese

Tavolo 4

Ragazzi in Circolo: come costruire esperienze significative per le giovani generazioni

Si è esplorato come rendere il volontariato tra i giovani un’esperienza reale, coinvolgente e comunitaria. Partendo da esperienze concrete si è stimolato un confronto aperto tra giovani, associazioni ed educatori su quattro temi chiave: barriere alla partecipazione, attività più coinvolgenti, facilitazione dell’incontro con le associazioni e strumenti per rendere il volontariato accessibile e sostenibile. L’obiettivo era raccogliere idee e proposte per rilanciare un volontariato giovanile vivo e partecipato nel Biellese.

Relatori:

Simone Rosso, Direttore CTV Biella

Riccardo Bresciani, Professore

Tavolo 5

Valorizzazione urbana

Il territorio biellese è attraversato da una doppia identità: quella montana, che racconta la natura, e quella urbana, spesso meno visibile, fatta di spazi abbandonati, edifici dismessi, potenzialità inespresse. Questo tavolo ha rappresentato uno spazio di dialogo e ascolto attivo fra i giovani del Biellese, gli enti e le istituzioni del territorio per confrontarsi su come valorizzare il paesaggio urbano e dare nuova vita ai luoghi inutilizzati. Si è partiti dalla visione di una collezione del Fotoclub Biella, per poi proseguire con l’ascolto dei bisogni per mappare il territorio, proponendo una riflessione condivisa sulle possibilità reali di intervento.

Relatori:

Paolo Piana, Premio +bellezza in Valle

Diana Sartori, Terre di Casa

Tavolo 6

La montagna dei giovani. Tra paesaggi da custodire e prospettive di sviluppo

Il tavolo è nato con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo e ascolto attivo tra i giovani del Biellese e i rappresentanti delle realtà territoriali che si occupano di montagna per far emergere il punto di vista giovanile in merito alle esigenze, percezioni e desideri legati al contesto locale. L’intenzione finale era far emergere non solo bisogni e ostacoli, ma anche idee concrete da cui partire per generare continuità, come piccole iniziative sul territorio o nuove collaborazioni tra giovani e realtà locali.

Relatori:

Michela Talon, CAI Biella

Lorenzo Pozzo, Fondazione Biellezza

Lucrezia Politti, Oasi Zegna

Gilberto Ricolfi, Amici di Bagneri

Marco Bardelle, Mucrone Local

7. Costruire alleanze: esperienze a confronto tra giovani e istituzioni

Uno spazio di ascolto e dialogo tra giovani e soggetti portavoce di diverse istituzioni pubbliche e private, per riflettere insieme su partecipazione civica, astensionismo e coinvolgimento nei processi decisionali. L’obiettivo era affrontare le cause del disinteresse giovanile verso le istituzioni e immaginare nuove forme di cittadinanza attiva e presenza nel terzo settore, con la condivisione di principi e valori utili a promuovere una partecipazione giovanile più consapevole, inclusiva e continuativa.

Relatori:

Eleonora Urbanetto e Khushleen Singh, Commissione Giovani di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027

Anna Leone, Generazione T (Trasimeno)

Ci sono stati anche momenti più leggeri e creativi dove i partecipanti hanno potuto lasciare un pensiero, scoprire nuovi progetti o semplicemente farsi sorprendere. A chiudere la giornata un secondo momento collettivo in Auditorium, durante il quale Emma Barbonaglia della Commissione Giovani e Luca Solesin di Ashoka Italia hanno tirato le fila dell’evento. Le parole-chiave chiamate a sintetizzare i tanti spunti emersi nei vari tavoli sono state appartenenza, sperimentare, cura, comunità e istituzioni, una testimonianza della grande voglia delle nuove generazioni di “dire la propria” e di prendere parte direttamente, in prima persona, ai vari processi che stanno cambiando o cambieranno il Biellese da qui ai prossimi anni.

Il pomeriggio si è chiuso con l’omaggio floreale che i ragazzi della Commissione Giovani hanno voluto dedicare a Letizia Piga della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e a Madalena Lima di Ashoka Italia come ringraziamento del grande impegno profuso per organizzare l’evento. Il sabato di Città Studi è poi proseguito con la music fest “Bi Wild”, sempre inserita nel Festival dei Giovani.

“Energia, partecipazione, condivisione: i giovani biellesi si sono messi in gioco sabato a Città Studi per parlare della loro idea di futuro mettendo al centro una nuova visione del territorio. Il convegno organizzato dalla Commissione giovani è stato un momento intenso, sorprendente, capace di coinvolgere e far dialogare giovani e meno giovani con lo strumento dei tavoli tematici. Moltissime le idee emerse e numerosi gli spunti di riflessione su cui lavorare. La Fondazione e la Commissione giovani sono pronte ad affrontare con entusiasmo questo percorso”, commenta il Presidente Michele Colombo.

"Come Commissione Giovani della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella esprimiamo grande soddisfazione per il successo dell'evento “Our Vision” tenutosi sabato 28 giugno.

Le nostre aspettative sono state superate da una partecipazione al di sopra delle previsioni, che ha animato con entusiasmo tutti i tavoli tematici proposti. È stata una piacevole sorpresa vedere tanti giovani coinvolti attivamente, dimostrando un reale interesse per le tematiche discusse.

Sebbene l'entusiasmo per l'ottima riuscita sia palpabile, preferiamo attendere i risultati concreti dei legami e delle collaborazioni nate durante il pomeriggio prima di trarre conclusioni definitive. L'auspicio è di poter sfruttare al meglio la nostra responsabilità nel fungere da catalizzatore tra i giovani, le organizzazioni, gli enti e le istituzioni del territorio biellese. L'evento del 28 giugno costituisce, infatti, solo l'inizio di un percorso”, commenta Emma Barbonaglia.

“La numerosa partecipazione all’evento “Our Vision” e la profondità delle riflessioni emerse hanno evidenziato la necessità di uno spazio nuovo di confronto e condivisione sui temi che stanno a cuore alle giovani generazioni. Le parole restituite alla fine dei tavoli di lavoro – appartenenza, sperimentare, cura, comunità, istituzioni – raccontano il desiderio di un dialogo autentico e costruttivo tra giovani, territorio e istituzioni.

“Our Vision” ha rappresentato un momento significativo: un dialogo intergenerazionale che ha trasformato l’ascolto in una visione condivisa, che fungerà da base per il lavoro della Commissione nei mesi a venire. Si consolida così uno spazio in cui i giovani possono esercitare responsabilità, crescere come leader e contribuire in modo concreto alla trasformazione della comunità biellese. La Fondazione si conferma un alleato strategico nel promuovere innovazione sociale guidata dai giovani e Ashoka è orgogliosa di accompagnare questo percorso”, commenta la Program Manager di Ashoka Italia Madalena Lima.

Come detto “Our Vision” era inserito nel programma del “Festival dei Giovani 2025”, un progetto coordinato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Biella e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha animato tutto il mese di giugno con un fitto calendario di eventi, workshop, attività ricreative, musicali e culturali, ideati dai giovani per i giovani.

L’iniziativa è stata promossa da numerose associazioni giovanili del territorio come la Commissione Giovani della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Bi Young, la Consulta Studentesca provinciale in sinergia con enti pubblici, privati e istituzioni locali – la Città di Biella, la Provincia di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione BIellezza – con l’obiettivo di valorizzare la creatività, la partecipazione e il protagonismo giovanile.