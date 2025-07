Massimo Laliscia promosso Primo Dirigente Polizia, Franceschini: "Traguardo costruito su integrità e dedizione"

“È con autentico orgoglio che si celebra oggi la promozione del dott. Massimo Laliscia a Primo Dirigente della Polizia di Stato, incarico che rappresenta il giusto riconoscimento di una carriera esemplare al servizio delle istituzioni.

In forza alla Polizia dal 1994 nel ruolo di ispettore, Laliscia ha avviato il suo percorso professionale presso la DIGOS di Biella, dove ha subito evidenziato grande competenza, rigore e capacità di ascolto. Qualità che ha continuato a esprimere con costanza nei molteplici incarichi ricoperti nel corso degli anni. A nome di chi ha avuto l’onore e il privilegio di conoscerti da sempre, come amico sincero e testimone silenzioso della tua crescita professionale e umana , desidero aggiungere un pensiero personale: Caro Massimo, ho accolto la notizia della tua promozione a Primo Dirigente della Polizia di Stato con immensa felicità e un orgoglio profondo. Vedere riconosciuto il tuo valore, la tua dedizione e il tuo incrollabile senso del dovere mi ha emozionato come poche cose sanno fare. E, se posso dirlo con il cuore in mano, sono sinceramente orgoglioso di esserti amico fin dagli inizi. Condividere questo percorso al tuo fianco, anche solo da osservatore privilegiato, è stato un onore e un privilegio che custodisco con affetto. Ti auguro che questo nuovo capitolo ti porti soddisfazioni ancora più grandi, sfide stimolanti e tutta la stima che meriti. Congratulazioni ancora.”