Candelo, prosegue il cantiere in via del Cervo

Dovranno portare ancora molta pazienza i cittadini di Candelo, ma anche quelli di via Milano dove nelle ore di punta si registrano importanti code. Prosegue infatti il cantiere a Candelo in via del Cervo, che collega i paesi di Candelo e Vigliano Biellese.

Iniziati il 23 giugno, i lavori sulla carreggiata si concluderanno il 14 agosto. L'opera, come spiegato dall'amministrazione comunale, prevede la sostituzione della rete fognaria: sarà sdoppiata con una nuova linea per la raccolta delle acque meteoriche.

Inoltre, è stato programmato lo spostamento della linea elettrica nel tratto vicino alla Roggia Marchesa, così da poter avviare il progetto del passaggio protetto pedonale fino alla Passeggiata degli Alpini.