Maltempo in arrivo nel weekend, niente tour panoramico in Valle Cervo

Niente tour panoramico in Valle Cervo. Le pessime previsioni meteo del weekend non consentono di vivere appieno l'esperienza su due ruote, in programma originariamente nel pomeriggio di domenica 6 luglio. A darne notizia gli organizzatori, il Cervo Valley MTB.