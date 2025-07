Biellese Summer Camp, in campo 60 giovani: visita a sorpresa di Luca Prina

Cinque giornate all’insegna dello sport, del divertimento e dello spirito di squadra: è questo il bilancio più bello dell’edizione 2025 del Biellese Summer Camp, che si conclude oggi. Svoltasi sui campi del Centro Sportivo di Corso 53° Fanteria, l’iniziativa, aperta a bambine e bambini nati tra il 2011 e il 2019, ha visto la partecipazione di 60 giovani, impegnati in un programma ricco e ben strutturato.

Ogni giornata è stata pensata per offrire un’esperienza completa, con attività tecniche, tornei, giochi alternativi, pranzo in compagnia, ingresso in piscina e tanti momenti di condivisione. A tutti i partecipanti è stato consegnato il kit Nike di allenamento ufficiale della Biellese, indossato con orgoglio e senso di appartenenza. Nella giornata di giovedì, a sorpresa, i ragazzi hanno ricevuto la visita di Mister Luca Prina e dei giocatori della Prima Squadra Davide Facchetti, Jabir Naamad e Vittorio Tomasino.

Il Camp si è svolto in un clima sereno, positivo e coinvolgente, favorito dall’entusiasmo dei partecipanti e dall’atmosfera familiare che da sempre caratterizza le iniziative targate Biellese. Fondamentale il contributo dei tecnici, che hanno guidato le attività con professionalità e attenzione, e dello staff organizzativo, che con impegno e passione ha curato ogni dettaglio, garantendo sicurezza, qualità e divertimento a tutti i presenti.