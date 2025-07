Passeggiata-Corsa Solidale a Cerrione: un’occasione di impegno civico e solidarietà

Domenica 6 luglio 2025, Cerrione si anima con un evento speciale dedicato allo sport, alla solidarietà e alla condivisione. La Polisportiva Handicap Biellese, in persona della Presidente Fioretta Clerico Bruttero, nell’ambito del progetto “Fra Galdino” promosso da Caritas, con la collaborazione del gruppo di corse solidali “Tapa Run” Biella e di Ottava Cosmica Onlus, è lieta di annunciare il lancio di questo nuovo evento.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 10:00, con partenza dalla Chiesa Vergnasco con prima tappa fino al salone Polivalente e ritorno.

Chi lo desidera può proseguire fino alla seconda tappa che conduce al bivio di Bose, per poi concludersi tornando al punto di partenza. Durante il tragitto saranno predisposti punti di ristoro per i partecipanti. La quota di iscrizione stabilita è di cinque euro.

L’iniziativa nasce dalla volontà degli atleti e soci di ASD polisportiva Handicap Biellese di promuovere un modello di comunità attiva e coesa, che sappia coniugare l’attività fisica con valori fondamentali come il dono, la condivisione a l’aiuto reciproco. In un momento storico in cui molte famiglie del territorio si trovano in difficoltà economica, questa passeggiata-corsa rappresenta un gesto concreto di solidarietà e vicinanza.

La Passeggiata-Corsa Solidale è aperta a tutti: grandi e piccoli (accompagnati). Dagli amanti della corsa o della camminata ai anche semplici cittadini desiderosi di contribuire con un piccolo gesto di solidarietà. Infatti, portare uno o due alimenti da donare alle famiglie in difficoltà della zona sarà il gesto solidale che unirà tutti. Le donazioni verranno raccolte presso il Salone Polivalente. Tra gli alimenti a lunga conservazione suggeriti ci sono latte, riso, pasta, caffè, zucchero, scatolette di piselli, mais, fagioli, pomodori pelati, tonno, farina, biscotti e tè.

Al termine della camminata, i partecipanti potranno riposare e gustare un pranzo organizzato dalla Pro Loco di Cerrione al costo di 12 euro a persona. È priotaria la prenotazione per il pranzo, in quanto la disponibilità dei posti è limitata. Nel pomeriggio, per concludere la giornata in allegria, è previsto un intrattenimento musicale.

Le iscrizioni sono aperte basta un messaggio via Whatsapp al numero 3520212725 con nome e cognome e indicazione che si vuole prenotare anche il pranzo con pomeriggio musicale. Altrimenti, è possibile iscriversi alla passeggiata direttamente sul posto a partire dalle ore 8:30 del 6 luglio.