Master A26: il Percorso Online per Diventare Docente di Matematica

Introduzione al Master A26

Il Master A26 , dedicato all’insegnamento della Matematica nella scuola secondaria di secondo grado, rappresenta una delle principali opportunità formative per docenti e aspiranti docenti che desiderano completare il proprio piano di studi per accedere alla classe di concorso A-26 – Matematica.

Per l’accesso alla classe di concorso A26 è richiesto, oltre che un titolo di studio idoneo all’accesso, anche in un certo numero di CFU/esami. I requisiti di accesso sono stati da ultimo revisionati con il DM 20 novembre 2023 , relativo appunto alle classi di concorso A26 e a28.

In questo contesto, Mnemosine, in collaborazione con Università italiane riconosciute dal MUR, propone il Master A26 online, un percorso altamente specializzato e compatibile con gli impegni lavorativi.

Caratteristiche del Master A26 Mnemosine

Il Master A26 di Mnemosine è un percorso universitario annuale rivolto a chi ha conseguito una laurea coerente con l’accesso alla classe di concorso A-26, ma ha necessità di integrare CFU mancanti in ambito matematico.

Tra le caratteristiche principali troviamo:

Modalità di erogazione e-learning con piattaforma attiva 24 ore su 24





Materiali didattici sempre disponibili: dispense in PDF ed esercitazioni





Possibilità di sostenere l’esame finale in presenza in 100 città italiane





Tutoraggio personalizzato durante tutto il percorso







I contenuti sono progettati in base alla normativa ministeriale vigente e permettono di conseguire i CFU necessari per completare il piano di studi richiesto dalla tabella ministeriale per l'accesso alla classe di concorso A26.

Fruibilità e Accesso

Uno dei punti di forza del Master A26 Mnemosine è la sua accessibilità. Essendo interamente fruibile online, permette a studenti lavoratori, genitori o docenti impegnati di gestire lo studio in autonomia, senza obbligo di frequenza in sede.

Inoltre:

Le prove finali si svolgono in sedi fisiche diffuse su tutto il territorio nazionale.





Il Master è riconosciuto dal MUR ed è valutabile in graduatorie GPS, concorsi e percorsi abilitanti.





È particolarmente indicato per chi, una volta colmati i requisiti di accesso alla classe di concorso, intende accedere alle graduatorie per le supplenze, concorsi o percorsi abilitanti per la classe A26 o vuole arricchire il proprio profilo professionale in vista dei concorsi PNRR.



Costi e Rateizzazione

Il costo totale del Master A26 proposto da Mnemosine è di €690 (salvo eventuali sconti promozionali). In particolare, grazie alla promo CT25 è possibile usufruire di uno sconto di 60 euro.

Per agevolare gli iscritti, Mnemosine prevede un comodo piano di rateizzazione:

Prima rata : €190 al momento dell’iscrizione

Seconda rata : €160 (entro 30 giorni)

Terza rata : €160 (entro 60 giorni)

Quarta rata: €120 (entro 90 giorni)



È inoltre possibile utilizzare la Carta del Docente per il pagamento parziale o totale delle varie rate.

Vantaggi del Master A26 con Mnemosine

Scegliere il Master A26 Mnemosine significa beneficiare di una formazione:

Riconosciuta e certificata da Università accreditate





Compatibile con altre attività , grazie alla flessibilità dell’e-learning





Completamente online , tranne per l’esame finale





Spendibile in graduatorie, concorsi e percorsi abilitanti

Perché scegliere il Master A26 Mnemosine

Il Master A26 rappresenta una soluzione concreta e immediata per tutti coloro che devono integrare i crediti formativi in Matematica. Il suo valore è duplice: da un lato consente di completare i requisiti per l’insegnamento, dall’altro fornisce un aggiornamento disciplinare di alto livello, utile per affrontare con maggiore competenza l’attività didattica.

Grazie alla struttura modulare e all’attenzione all’utente, il Master si adatta perfettamente alle esigenze di chi lavora e studia contemporaneamente, rappresentando una delle migliori opzioni oggi disponibili per chi aspira a insegnare Matematica nella scuola secondaria superiore.

Conclusione

Investire in un Master A26 online con Mnemosine significa scegliere un percorso qualificante, riconosciuto, accessibile economicamente e strutturato per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e professionali.

Chi desidera partecipare ai concorsi scuola, migliorare il proprio punteggio in GPS o accedere ai percorsi abilitanti per l’insegnamento della Matematica trova nel Master A26 la soluzione ideale.