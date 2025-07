Rosazza celebra il 3° anniversario dei Borghi più Belli d'Italia e festeggia i suoi "Sempre Giovani".

Rosazza celebra il III Anniversario della Bandiera dei Borghi più Belli d’Italia e la Festa dei Sempre Giovani: due appuntamenti per il mese di luglio 2025, all’insegna della musica, della memoria e della comunità.

Sabato 12 luglio – ore 21:00

In occasione del terzo anniversario della consegna della Bandiera dei Borghi più Belli d’Italia, la Chiesa Parrocchiale di Rosazza ospiterà un concerto di musica gospel e jazz. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Ex Novo, diretta da Chiara Pavan e Benedetta Ballardini, accompagnata dai solisti del coro Ex Novo e dalla formazione Ex Novo Brass. Una proposta musicale che intreccia il repertorio spirituale afroamericano con la libertà espressiva del jazz, in un contesto architettonico suggestivo come la chiesa dei SS. Pietro e Giorgio.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Giorgio – Rosazza

Inizio ore 21:00

Domenica 13 luglio – dalle ore 11:00

Il giorno successivo, al Circolo del Tennis di Rosazza, si terrà il tradizionale pranzo dei Sempre Giovani, dedicato a chi è nato entro il 1955.

La giornata si aprirà alle ore 11 con la Santa Messa, seguita alle 12:30 dal pranzo comunitario, pensato come momento di riconoscimento e di attenzione verso le persone che custodiscono la memoria del paese. Un invito esplicito a chi ha attraversato decenni di storia locale: “Sei nata/o prima o entro il 1955 sei invitata/o”.

Circolo del Tennis di Rosazza

ore 11:00 – SS. Messa

ore 12:30 – Inizio pranzo

Prenotazione obbligatoria

Pro Loco Rosazza: 339 630 3460

Dina Ciarliero: 335 173 7772