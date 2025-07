Lavanda in fiore: l’Azienda Agricola Serafia apre le porte al pubblico

Un pomeriggio tra natura e profumi d’estate è quello che propone l’Azienda Agricola Serafia, che domenica 13 luglio invita il pubblico a partecipare a una speciale giornata dedicata alla lavanda.

L’evento si svolgerà dalle ore 14.30 alle 18 circa nella sede dell’azienda, in via Chiesa 10 a Mezzana Mortigliengo (BI), ed è pensato per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva tra i filari in fiore e il processo di distillazione di questa pianta la cui gradevole e unica fragranza l'ha resa importante per l'industria dei profumi.

Un’occasione unica per ammirare la bellezza della fioritura, approfondire il lavoro agricolo legato alle piante officinali e trascorrere qualche ora in un contesto rilassante e rigenerante, tra natura e condivisione.

L’invito è rivolto a tutti, grandi e piccoli, con l’auspicio di vivere insieme un momento di scoperta e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

L’ingresso è libero, ma è gradita gentile conferma.

Per informazioni: Azienda Agricola Serafia – Mezzana Mortigliengo (BI).