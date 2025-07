Dal Nord Ovest – Auto avvolta dalle fiamme sull'A4

Questa mattina, 3 luglio, dopo le 10.30, i Vigili del Fuoco provenienti dalla centrale di Vercelli e dal distaccamento volontario di Santhià sono intervenuti sull'A4 per un incendio di un'autovettura in prossimità dell'entrata di Greggio, in direzione di Milano.

Quando le squadre sono arrivate sul posto, l'occupante era già fuori dall'abitacolo ed è stato subito assistito. Il mezzo era completamente avvolto dalle fiamme, quindi si è provveduto alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell'area coinvolta.