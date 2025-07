Chiamate sospette di finti avvocati e agenti, a Mongrando il Comune allerta i cittadini: “Fate attenzione”

Alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate da parte di sedicenti avvocati o membri delle forze dell'ordine che, con pretesti diversi, tentano di ingannare l’interlocutore, verosimilmente per ottenere denaro o informazioni sensibili. Lo scrive il comune di Mongrando in una nota sul proprio sito istituzionale.

“A volte i truffatori si presentano anche come sedicenti dottori che hanno in cura familiari o amici di parenti in difficoltà – si legge - L’amministrazione comunale invita pertanto tutti i cittadini a mantenere alta la guardia e a non dare credito a quanto affermato da chi si presenta telefonicamente come appartenente alle forze dell’ordine o come legale, senza alcuna verifica”.

Le raccomandazioni sono diverse: mai fornire dati personali o bancari al telefono; non accettare richieste di denaro in contanti; contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di dubbi o richieste sospette. Per maggiore sicurezza si consiglia di telefonare utilizzando il cellulare o, se si utilizza il telefono fisso, di verificare di aver correttamente riagganciato dopo la chiamata sospetta.

“Un appello particolare viene rivolto anche ai familiari degli anziani – spiegano dal Comune – È importante parlarne in famiglia e spiegare ai propri cari come riconoscere e difendersi da queste forme di raggiro, sottolineando il fatto che qualsiasi richiesta di denaro da parte di sconosciuti è con ogni probabilità una truffa”.