Giornata del Riuso, nuovo appuntamento a Candelo

Nuovo appuntamento a Candelo per la Giornata del Riuso. Un evento, in programma sabato 5 luglio, che ha l'obiettivo di ridurre i rifiuti e incentivare lo smaltimento degli ingombranti per un momento all'insegna dell'ecologia.

Dalle 8 alle 10 si consegnerà il materiale presso il parcheggio di via Cesare Pavese, di fronte al Palazzetto dello Sport. Poi, fino alle 12, si terrà la manifestazione, con sgombero finale ad opera del personale preposto di SEAB.

L'invito al baratto è rivolto a tutti i cittadini biellesi ma solo i residenti possono portare materiale al mercato del riuso.