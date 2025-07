Locato in festa, al via tour panoramico in Valle Cervo

In foto, il Cervo Valley MTB

In occasione di Locato in Festa, avrà luogo un tour panoramico in Valle Cervo, a cura del Cervo Valley MTB. Un'avventura su due ruote che avrà inizio alle 14 di domenica 6 luglio presso la Boita di Andorno Micca. Il percorso prevede 19 chilometri su asfalto e sentieri. Si consiglia un abbigliamento comodo, con tanto di zaino e acqua.