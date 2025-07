Cossato, il centro sportivo di Parlamento si rifà il look: firmata la convenzione

Una nuova pagina di sport è stata scritta a Cossato. Nei giorni scorsi, è stata firmata la convenzione per il centro sportivo di Parlamento.

A darne notizia il Città di Cossato che, dalla prossima stagione, giocherà in Eccellenza. “Un passo importante per lo sport a Cossato – sottolineano i blues – La società ha ufficialmente siglato la convenzione per la gestione della struttura sportiva. Ma non è l'unica novità. Grazie a questo accordo, si darà il via a una serie di investimenti mirati per migliorare la struttura e i suoi servizi. Pensiamo solo all'installazione di una caldaia ammodernata per la palestra e il rifacimento del manto erboso”.

A ciò si aggiungerà la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione: costo dell'operazione circa 100mila euro, finanziato dal Comune e in parte dalla Regione Piemonte. La partenza dei lavori è prevista per la prossima settimana. “Siamo contenti di aver raggiunto questo accordo – commenta il sindaco Enrico Moggio – e che venga valorizzato tutto il potenziale che questo impianto sportivo esprime”.

Inoltre, saranno riorganizzati spazi specifici dell'area sportiva come la zona lavanderia, la rimessa per l'attrezzatura insieme ad un nuovo magazzino e uffici rinnovati (tra cui la segreteria). “Un progetto ambizioso che punta a rendere il centro un punto di riferimento per lo sport e la comunità” conclude il Città di Cossato.