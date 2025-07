ZTL in via Vescovado a Biella, estensione h24 anche nel tratto tra via Losana e via Garibaldi

La Giunta Olivero ha approvato all’unanimità l’estensione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) in via Vescovado, includendo anche il tratto compreso tra via Losana (esclusa) e via Garibaldi. La nuova regolamentazione entrerà in vigore tutti i giorni, 24 ore su 24, esattamente come il tratto già sottoposto a limitazioni tra via Losana e via Italia.

La decisione, formalizzata con la delibera n. 131 del 25 giugno 2025, nasce dalla volontà dell’Amministrazione di razionalizzare la viabilità e rendere omogenee le regole lungo l’intero asse stradale. L'accesso sarà consentito unicamente ai veicoli autorizzati, secondo quanto previsto dal regolamento ZTL approvato nel 2011, e il senso di marcia sarà unico, da via Losana verso via Garibaldi, in coerenza con la segnaletica già presente.

Il provvedimento non modifica la disciplina di accesso alla ZTL del quartiere “Centro”, a cui via Vescovado rimane formalmente separata: chi accederà alla via con autorizzazione non sarà automaticamente abilitato a transitare nell’intera zona a traffico limitato del centro storico.

Sono stati già affidati i compiti per l’avvio delle procedure necessarie al rilascio dei permessi e per l’adeguamento della segnaletica.

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile.