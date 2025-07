Il Festival dei Giovani ha acceso l’estate a Biella, un mese di eventi con i giovani protagonisti

Si è concluso con grande entusiasmo il Festival dei Giovani 2025, che ha animato il mese di giugno trasformando la città e il territorio in un laboratorio creativo a cielo aperto. A chiudere il calendario di appuntamenti è stato il BIWILD Music Festival, ospitato negli spazi di Città Studi Biella, che ha visto affluire centinaia di giovani tra concerti, performance e momenti di condivisione. I protagonisti di questo Festival in primis sono state le numerose associazioni giovanili del territorio come Bi Young, la Consulta Studentesca provinciale, la Commissione Giovani della Fondazione Cassa di Risparmio in sinergia con la Città di Biella ed il supporto di Provincia di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio e Fondazione BIellezza.

Il Festival dei Giovani, promosso dal Comune di Biella e dall’assessorato alle Politiche Giovanili, ha rappresentato un progetto ambizioso e innovativo: un intero mese di eventi distribuiti in diverse location – tra arte, sport, natura e divertimento – progettati e realizzati dai giovani, per i giovani. Una vera e propria fucina di idee dove le nuove generazioni sono state protagoniste attive, dando forma a una proposta culturale fresca, inclusiva e profondamente radicata nel territorio.

“Il Festival dei Giovani mi ha reso molto orgoglioso” – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Giovanili Edoardo Maiolatesi – “perché il Comune di Biella, insieme agli altri partner coinvolti, ha scelto di dare piena fiducia ai giovani, offrendo loro spazio, strumenti e visibilità. Il risultato è stato straordinario: un mese ricco di iniziative con un forte impatto in termini di contenuti e partecipazione. I giovani si sono dimostrati non solo fruitori, ma anche promotori e pianificatori del futuro. Hanno riattivato un legame autentico con i luoghi del nostro territorio, imparando ad amarli, valorizzarli e a prendersene cura. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa e nei prossimi mesi inizieremo a lavorare all’edizione 2026”.

Un "contagio benefico", come lo definisce l’assessore Maiolatesi, che ha portato Biella a vivere l’estate sotto le stelle, tra musica, parole, incontri, sport e buon cibo. Una proposta culturale costruita con l’obiettivo di essere accessibile, inclusiva e condivisa, che ha saputo coinvolgere una comunità intera, mettendo al centro il protagonismo giovanile e la coesione sociale. Con il Festival dei Giovani 2025, Biella conferma il suo impegno nel dare spazio all’energia e alla creatività delle nuove generazioni, costruendo insieme a loro un territorio sempre più vivo, accogliente e proiettato al futuro.