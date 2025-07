Biella, il Comune sostiene il torneo ATP con un contributo straordinario da 40mila euro

Il Comune di Biella ha deciso di sostenere con forza il ritorno del grande tennis internazionale in città, stanziando un contributo straordinario fino a 40.000 euro per la realizzazione del torneo "Challenger ATP categoria 50", in programma dal 7 al 14 settembre 2025 al Tennis Comunale di via Liguria.

La misura è stata approvata all’unanimità dalla Giunta Olivero. Obiettivo dell'amministrazione: promuovere eventi sportivi di rilievo capaci di generare ricadute positive sul territorio, in termini di visibilità, partecipazione e promozione turistica.

Il contributo, che sarà erogato a Tennis Lab, organizzatrice del torneo insieme alla concessionaria Paco s.a.s., è vincolato alla partecipazione al bando regionale per il sostegno alle manifestazioni a carattere internazionale. In caso di aggiudicazione dei fondi regionali, l’importo comunale sarà rimodulato o azzerato per evitare la duplicazione dei finanziamenti, nel rispetto della normativa vigente.

Il finanziamento pubblico coprirà fino al 60% delle spese effettivamente rendicontate, limitatamente ai costi di ospitalità, arbitri, allestimenti e tecnologia. Non sarà invece possibile utilizzare tali risorse su più linee di finanziamento contemporaneamente, nel rispetto del divieto di cumulo di contributi pubblici.

L’Amministrazione comunale ha inoltre concesso il patrocinio ufficiale all’evento, che sarà seguito da media internazionali e trasmesso in streaming sui canali ATP, con ampia visibilità per la città di Biella. Il logo comunale sarà presente su tutta la comunicazione ufficiale dell’iniziativa.

“Si tratta di un investimento mirato su uno degli eventi sportivi più importanti ospitati dalla nostra città –si legge nella delibera di giunta attraverso la quale l'amministrazione concede il contributo –. Un’iniziativa che coniuga valore sportivo, promozione del territorio e coinvolgimento dei giovani”, anche grazie alla presenza di decine di volontari biellesi nell’organizzazione.