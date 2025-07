Crevacuore, cedimento della carreggiata: cambia la viabilità in via Noche

Problemi alla viabilità in via Noche dove si è verificato un cedimento della carreggiata. A darne notizia il comune di Crevacuore sui propri canali social: “Vista l’entità del danno, i lavori di ripristino richiederanno tempi più lunghi del previsto. Per garantire la sicurezza, si è deciso di chiudere temporaneamente la circolazione nel tratto interessato. La viabilità sarà consentita solo ai residenti nel tratto di via Noche compreso tra l’incrocio con via Dante e l’incrocio con via Crocetta. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a procedere con la massima cautela”.