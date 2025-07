A Camandona arriva il “Book Crossing”, casette in legno donate da una coppia di cittadini FOTO

A Camandona sono arrivate le casette del “Book Crossing”. Sono state poste nei giorni scorsi nelle frazioni di Pianezze, Governati, Bianco e Falletti.

A darne notizia il sindaco Giulia Botta sui canali social del Comune. “Sono state realizzate e donate alla cittadinanza da una coppia di cittadini – spiega – Si tratta di Fortuna Paola Sogno Fortuna e il marito Rino Mafodda. Un grande esempio di senso di comunità ed amore per il proprio territorio. Non solo: la famiglia, ha donato anche moltissimi libri, che verranno messi nelle casette stesse ed in biblioteca”.

Il “Book Crossing” è un'iniziativa che permette di condividere libri, lasciandoli in luoghi pubblici affinché altri possano prenderli e leggerli, creando una catena di lettori. Chiunque può prendere in prestito un libro e/o metterne uno nella casetta da dare in prestito.

“Ringraziamo profondamente Paola e Rino per questo regalo meraviglioso – sottolinea il primo cittadino - Verranno inaugurate sabato 5 luglio, alle 17.30, sotto il Municipio. Seguirà un brindisi in compagnia”.