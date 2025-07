I 100 anni di Olga Quaglio, gli auguri del comune di Torrazzo con i parenti: qualcuno giunto anche dalla Francia

Un compleanno davvero speciale, trascorso con amici, parenti e amministratori locali. Lo scorso venerdì, 27 giugno, Olga Quaglio ha compiuto 100 anni. Originaria di Torrazzo, ha vissuto per 60 anni nel rione di Favaro, a Biella, prima del ritorno nel piccolo paese della valle dell'Elvo.

Per l'occasione, l'amministrazione comunale di Torrazzo, rappresentata dal sindaco Luigi Graziano e dal vice (nonché parente) Bruno Giansetti, si è recata in visita alla casa per anziani di Gaglianico per festeggiare il lieto traguardo. Presenti anche nipoti e pronipoti. Qualcuno di loro giunto perfino dalla Francia.