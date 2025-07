Pietro Micca, si chiudono le Finali Nazionali Silver di ginnastica artistica e ritmica

Nel weekend si sono concluse le ultime Finali Nazionali Silver di ginnastica artistica e ritmica con APD Pietro Micca che anche quest’anno ha fatto sentire la sua presenza con ben 37 ginnasti che in entrambe le discipline hanno raccolto i frutti del loro impegno annuale.

Per la sezione di artistica a chiudere il sipario sono state le ragazze più grandi con Sofia Sangalli che si è ben espressa nella gara di LC base categoria senior 1. Soddisfazioni anche in LC avanzato dove Carola Coda Cap (Junior 1) riesce ad entrare tra le 25 migliori ginnaste d’Italia, e Alice Asekomhe chiude la stagione con un ottimo diciassettesimo posto tra le Junior 2. Torna su una pedana nazionale dopo una pausa dalle competizioni, Emma Lunghi che si esprime con emozione nel livello LD avanzato; mentre in LD base categoria senior 1, è Maria Giovanna Versaldo a portare i colori biellesi in pedana.

Anche la sezione di ritmica schiera a Rimini un paio delle sue giovani ginnaste nella gara di LB1 categoria Allieve 2: Emma Latanza, alla sua prima esperienza, presenta l’esercizio a palla e cerchio; Beatrice Zerbola, porta in pedana l’esercizio al corpo libero e alla palla. Archiviata questa prima parte di stagione agonistica il settore ginnastica di Pietro Micca prosegue il suo lavoro estivo per farsi trovare pronto a settembre quando ci saranno le gare del secondo semestre.