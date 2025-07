In 350 alla 6° CamMuzzaGlia Run, 1° al traguardo Antoniotti e Feo FOTO

Circa 350 sportivi, tra corridori e camminatori, hanno preso parte alla 6° edizione della CamMuzzaGlia Run, manifestazione podistica non competitiva che coinvolge i comuni di Camburzano, Muzzano e Graglia, organizzata dall’associazione La Vetta Running, in collaborazione con il comune e gli Alpini di Camburzano.

La gara ha avuto luogo ieri sera, 1° luglio, lungo un percorso di 7 chilometri, adatto a tutti. Alla fine, Valerio Antoniotti e Giusy Feo hanno tagliato per primi il traguardo. Soddisfatti gli organizzatori, specialmente per il numero di partecipanti presenti, in crescita rispetto alle edizioni precedenti. Al termine delle premiazioni, un ristoro finale ha salutato la giornata contrassegnata dallo sport e dalla convivialità.