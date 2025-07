Oltre le sbarre: la Festa della Musica entra nel Carcere di Biella.

La giornata è stata imbastita da operatori di Anteo Impresa Sociale, realtà impegnata nella promozione di integrazione e benessere di persone in situazione di svantaggio fisico, psichico o sociale, attraverso servizi sociosanitari, educativi e assistenziali. In particolare, un ruolo centrale nell’organizzazione di questo momento di festa è stato svolto dallo Sportello Multiservizi, progetto regionale attivo in tutto il Piemonte dal 2023. Con il tempo, lo sportello si è affermato come un punto di riferimento per l’ascolto, il supporto e l’assistenza dedicati alla popolazione detenuta.

Questo evento è stato reso possibile grazie alla presenza della Jail Jam, band nata all’interno dell’istituto penitenziario. Questo gruppo musicale, formatosi spontaneamente tra le mura del carcere, ha saputo nel tempo dare vita a progetti significativi, ottenendo anche la possibilità di esibirsi all’esterno, durante eventi e manifestazioni nel territorio biellese.

L’obiettivo è quello di dare continuità al laboratorio musicale interno, valorizzando il talento e l’impegno dei partecipanti. Quest’anno, accanto alla Jail Jam, si è esibito anche un nuovo gruppo emergente, i Boanerghes – I figli del tuono, dando vita ad un incontro unico di suoni, esperienze ed emozioni. I nuovi partecipanti al progetto musicale hanno sottolineato quanto questa attività abbia insegnato loro valori fondamentali come il rispetto reciproco, la capacità di attendere i propri tempi e l’importanza del lavoro di squadra.

Determinante per la realizzazione di questo percorso è stato il contributo di Riccardo Ruggieri, musicista, cantante e docente della scuola di musica Sonoria, che ha guidato i ragazzi nell’apprendimento delle basi musicali e nell’esplorazione del mondo della musica.

La giornata è stata ulteriormente arricchita dalla partecipazione di altre importanti figure del panorama musicale. Tra queste, Enrico Allorto, maestro liutaio, che dal 2012 conduce un laboratorio presso la Casa di Reclusione di Milano Opera dove trasforma i legni dei barconi dei migranti in strumenti musicali: un’attività che non solo insegna un mestiere, ma che porta con sé un messaggio di speranza e rinascita.

A rendere ancora più speciale l’evento, l’esibizione di Camilla Rolando e Fabio Buonarota, trombettisti turnisti di fama internazionale, che hanno suonato insieme ai ragazzi delle band regalando momenti di grande intensità artistica ed emozionale.

Durante i saluti finali, Camilla ha ricordato che “la musica è qualcosa di straordinario, capace di unire”. E proprio questo senso di unione e condivisione ha permeato le due ore di concerto all’interno dello spazio polivalente dell’Istituto, trasformando una giornata qualunque in un’esperienza unica di comunità, arte e umanità.