"Cosmophon" debutta a Valdilana: primo strumento di composizione immersiva

Sabato 5 luglio 2025, alle ore 16:30 presso il Valdilana Hub (BI), prende vita un evento dedicato all’arte del suono e alla percezione immersiva: sarà presentato Cosmophon, il primo strumento musicale completamente virtuale pensato per la composizione tridimensionale.

Ideato da Mirco Mencacci in collaborazione con Luca Ciarfella, Cosmophon nasce dalla riflessione su un ambiente sempre più saturo di rumori e povero di cultura del suono. La sua struttura virtuale, ispirata al dodecaedro, consente ai musicisti di distribuire dodici partiture in dodici direzioni diverse, trasformando la composizione in una vera e propria architettura sonora. L’ascoltatore, dotato di headset e cuffie specializzate, viene così immerso in un paesaggio acustico avvolgente e dinamico.

Il progetto si distingue anche per la sua attenzione all’accessibilità: l’esperienza, fondata sull’ascolto, è pensata per essere fruibile anche da persone non vedenti, abbattendo le barriere sensoriali e ampliando le possibilità creative per tutti.

Cosmophon si rivolge in particolare a compositori, studenti, insegnanti di musica e sperimentatori sonori, offrendo uno strumento innovativo per esplorare il suono nello spazio, sperimentare in prima persona la composizione immersiva e aprirsi a nuove visioni musicali nel contesto virtuale.

Durante l’evento inaugurale, i visitatori avranno l’occasione di scoprire e testare direttamente Cosmophon, grazie alla presenza degli ideatori, che guideranno il pubblico alla scoperta delle sue potenzialità con dimostrazioni pratiche.

In parallelo sarà presentata PLATO IN/OUT, installazione audiovisiva firmata dal regista e fotografo Manuele Cecconello e dal musicista sperimentale Corgiat. L’opera, ispirata al mito della caverna di Platone, propone un viaggio sensoriale e simbolico tra ombra e luce, reale e immaginario, alla ricerca di una verità interiore. Un’esperienza immersiva pensata per stimolare lo spettatore a una nuova consapevolezza della realtà, vissuta non più come semplice rappresentazione ma come eco profonda di significati.

L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dell’innovazione digitale in campo artistico e culturale. L’ingresso è libero.

Di seguito il programma:

Sabato 5 luglio2025

· Ore 16.30 > COME NASCE, COS'È E COME SI USA COSMOPHON

Con Marco Mencacci e Luca Ciarfella

· Ore 17.00 - 19.00 > ASCOLTO E TEST COSMOPHON

Con Marco Mencacci e Luca Ciarfella

· Ore 17.00 > PRESENTAZIONE E VISITA DELL'OPERA “PLATO IN/OUT”

Con Manuele Cecconello

· Ore 19.00 > APERITIVO

Domenica 6 luglio 2025

· 10.30 - 13.00 > ASCOLTO E TEST COSMOPHON

Con Marco Mencacci e Luca Ciarfella

· 10.30 - 13.00 > VISITA LIBERA ALLOPERA “PLATO IN/OUT”

8-12 luglio2025