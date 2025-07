Nella prime ore del 2 luglio la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Trino è intervenuta nel comune di Ronsecco sia sulla SP86 che sulla SP01 per la caduta di cartelli stradali che rendevano pericolosa la circolazione stradale. In alcuni casi sono stati piegati dalla forza del vento.

Arrivati sul posto, hanno provveduto alla rimozione delle indicazioni evitando che causassero feriti ed alla messa in sicurezza dell' area interessata.